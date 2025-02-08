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Пенсионер из Татарстана взял крупный кредит и отправил все деньги мошенникам

В Татарстане пенсионер взял крупный кредит и отправил все деньги мошенникам
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Ilya Naymushin/Reuters

В Татарстане 63-летний мужчина поверил мошенникам и лишился денег, взятых в кредит. Об этом сообщает kazan.kp.ru.

С россиянином связалась неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей сетевой компании. Аферистка попросила его продиктовать код из СМС-сообщения, так как мужчине якобы полагались льготы.

Затем пенсионеру позвонил «сотрудник ФСБ», который сообщил, что доверчивостью мужчины воспользовались преступники и теперь на его имя пытаются оформить кредит. Мошенник убедил пожилого россиянина, что ему нужно взять кредит и перевести средства на «безопасный счет», чтобы избежать потери денег.

Мужчина доверился аферисту и последовал его инструкциям. Он взял в банке займ на 450 тысяч рублей и отправил средства на указанный злоумышленником счет. Позже он понял, что его обманули, и обратился за помощью в полицию.

Ранее молодая медсестра отдала мошенникам почти 5 млн рублей.

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