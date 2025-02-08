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Молодая медсестра отдала мошенникам почти 5 млн рублей

В Смоленской области молодая медсестра отдала мошенникам почти 5 млн рублей
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Depositphotos

В Смоленской области медсестра поверила аферистам и лишилась почти 5 млн рублей. Об этом сообщает УМВД России по региону.

В конце октября 2024 года с работающей медсестрой девушкой 2003 года рождения связался неизвестный, представившийся сотрудником биржи. Аферист предложил ей дополнительный заработок, и россиянка перевела на указанный незнакомцем счет некоторую сумму. После этого мошенник заявил, что якобы для получения многократной прибыли необходимо вложить больше денег.

Девушка поверила аферисту и несколько месяцев занимала деньги у знакомых, а затем «вкладывала в биржу». В общей сложности она отправила преступникам 4,7 млн рублей. Она надеялась вывести средства с процентами, но ей раз за разом сообщали, что для вывода якобы нужно вложить больше денег.

Девушка обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчину из Африки задержали за романтический обман пяти россиянок на 9 млн рублей.

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