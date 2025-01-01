В Киеве объяснили остановку транзита российского газа интересами нацбезопасности

Минэнерго Украины: транзита газа из РФ остановлен в интересах нацбезопасности

Министерство энергетики Украины заявило, что транзит российского газа через украинскую территорию остановлен в «интересах национальной безопасности». Об этом сообщает Reuters.

«Мы остановили транзит российского газа. Это историческое событие», — заявил министр энергетики Герман Галущенко, уточнив, что это было сделано в интересах национальной безопасности Украины.

Заявление министерства энергетики Киева прозвучало на фоне истечения пятилетнего контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины.

До этого в «Газпроме» заявили, что с 8:00 мск, 1 января, подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется.

В пресс-релизе уточняется, что в связи с отказом Украины продлевать соглашение с «Газпромом» от 30 декабря 2019 года, российская компания была лишена технической и юридической возможности подавать с 1 января газ для транзита через территорию республики.

Ранее цена газа на бирже в Европе увеличилась до максимума за год.