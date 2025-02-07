Стало известно, сколько украинских детей находятся за границей

На Украине заявили, что около 1,5 млн украинских детей находятся за границей

Примерно 1,5 млн украинских детей моложе 18 лет находятся за границей. Об этом сообщает издание Новости.LIVE со ссылкой на президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника.

«У нас за границей пребывает около 1,5 миллиона украинских детей в возрасте до 18 лет», — рассказал он.

По его словам, если они будут там поступать в высшие учебные заведения, они в дальнейшем не вернутся на Украину, так как получат возможность работать там.

До этого госбюро расследований (ГБР) Украины сообщало, что дезертировавший из Вооруженных сил Украины (ВСУ) мужчина организовал канал нелегального выезда украинских военнослужащих в Европу. Отмечается, что в 2024 году военнослужащий самовольно оставил место службы и уехал в Днепр (Днепропетровск). Именно там он и разработал схему незаконной перевозки военнообязанных из Украины в Европу. Известно, что за свои услуги он брал €7 тыс.

Ранее депутат Рады рассказал о дезертирстве мобилизованных украинцев на учениях за границей.