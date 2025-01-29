На Украине выявили канал нелегального вывоза украинских военных из страны

Дезертировавший из Вооруженных сил Украины (ВСУ) мужчина организовал канал нелегального выезда украинских военнослужащих в Европу. Об этом сообщило госбюро расследований (ГБР) Украины.

«Работники ГБР разоблачили и блокировали незаконный канал выезда военнослужащих в страны Европы, который организовал дезертир из Харькова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2024 году военнослужащий самовольно оставил место службы и уехал в Днепр (Днепропетровск). Именно там он и разработал схему незаконной перевозки военнообязанных из Украины в Европу. Известно, что за свои услуги он брал €7 тыс.

За эти деньги он отправлял клиента к украинской границе, сообщник подозреваемого встречал военнообязанного и рассказывал — как и где незаконно пересечь границу.

Недавно полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что в украинской армии уже каждый десятый военнослужащий является дезертиром.

В 2024 году сообщалось, что на Украине рекламируют услуги по перелому конечностей для военнообязанных для отсрочки от мобилизации.

Ранее депутат Рады рассказал о дезертирстве мобилизованных украинцев на учениях за границей.