Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине выявили канал нелегального вывоза украинских военных из страны

Дезертировавший из ВСУ мужчина организовал канал нелегального выезда в Европу
close
Shutterstock

Дезертировавший из Вооруженных сил Украины (ВСУ) мужчина организовал канал нелегального выезда украинских военнослужащих в Европу. Об этом сообщило госбюро расследований (ГБР) Украины.

«Работники ГБР разоблачили и блокировали незаконный канал выезда военнослужащих в страны Европы, который организовал дезертир из Харькова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2024 году военнослужащий самовольно оставил место службы и уехал в Днепр (Днепропетровск). Именно там он и разработал схему незаконной перевозки военнообязанных из Украины в Европу. Известно, что за свои услуги он брал €7 тыс.

За эти деньги он отправлял клиента к украинской границе, сообщник подозреваемого встречал военнообязанного и рассказывал — как и где незаконно пересечь границу.

Недавно полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что в украинской армии уже каждый десятый военнослужащий является дезертиром.

В 2024 году сообщалось, что на Украине рекламируют услуги по перелому конечностей для военнообязанных для отсрочки от мобилизации.

Ранее депутат Рады рассказал о дезертирстве мобилизованных украинцев на учениях за границей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами