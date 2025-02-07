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Шольц рассказал о своем отношении к шоколадной пасте Nutella

Шольц признался, что не ест шоколадную пасту Nutella с 12 лет
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Liesa Johannssen/Reuters

В ходе мероприятия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлер Олаф Шольц раскрыл неожиданный факт о своих пищевых предпочтениях. Трансляция выступления главы правительства велась на официальном YouTube-канале партии.

По словам Шольца, перед встречей немцы прислали ему вопросы, и чаще всего они спрашивали, что он предпочитает есть на завтрак.

«Вопросов было много, и самый распространенный такой: когда вы завтракаете, вы в «команде Nutella» или предпочитаете без нее?» – рассказал канцлер.

Политик признался, что с двенадцатилетнего возраста не употребляет популярную среди детей шоколадную пасту Nutella. При этом он не рассказал, почему так рано отказался от этой сладости.

Шольц также отметил, что часто он вообще не завтракает. Почему так происходит, он тоже не уточнил.

На днях врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов заявил, что шоколадные пасты чаще всего содержат много сахара и пальмового масла, которые вредят организму. Кроме того, по его словам, в это лакомство нередко добавляют искусственные ароматизаторы и эмульгаторы.

Ранее врач рассказала об опасности горького шоколада для здоровья.

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