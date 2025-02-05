Врач предостерег от чрезмерного поедания шоколадной пасты

Шоколадные пасты чаще всего содержат много сахара и пальмового масла, которые вредят организму. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов. Кроме того, по его словам, в это лакомство нередко добавляют искусственные ароматизаторы и эмульгаторы.

«Чрезмерное количество сахара и жиров в рационе может спровоцировать набор лишнего веса, гипертонию и нарушения обмена веществ. Безопасная норма сахара — не больше 25–30 граммов в день, что примерно равно 1-2 чайным ложкам сладкой пасты», — сказал специалист.

Он добавил, что хорошей альтернативой шоколадной пасте является домашняя ореховая паста.

Врач-кардиолог, сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Анастасия Щербак до этого рассказала, кому не следует употреблять кофеин. Речь, по ее словам, о лицах, страдающих гипертонической болезнью, нарушениями ритма сердца, имеющих сердечную недостаточность, глаукому и нарушения сна.

Ранее врач рассказала об опасности горького шоколада для здоровья.