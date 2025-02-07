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Суд в Коми заочно арестовал телеведущую

Суд в Коми заочно арестовал телеведущую Черняховскую за призывы против РФ
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dailyrecipes_kris/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сыктывкарский городской суд заочно арестовал телеведущую кулинарного шоу Кристину Черняховскую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении объявленной в международный розыск Черняховской, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280.4 УК РФ. Срок ареста составляет два месяца, он будет считаться с момента пересечения границы РФ.

По версии следствия, с 2023 по 2024 год Черняховская, находясь за пределами РФ, систематически публиковала материалы, содержащие призывы к оказанию финансовой помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

До этого сообщалось, что жительницу Ялты судят по статье о государственной измене за перевод денег для Вооруженных сил Украины, совершенный в Ирландии. По версии следствия, весной 2023 года, находясь в Дублине, она перевела деньги в поддержку организации, финансирующей ВСУ. Уточняется, что, по версии следствия, жительница Ялты осознавала, что переведенные средства будут использоваться в том числе для причинения вреда Вооруженным силам России.

Ранее на Украине раскритиковали отдохнувшую в Монако певицу за призыв помочь ВСУ.

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