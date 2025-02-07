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Российский шестиклассник не может ходить, говорить и держать ложку после избиения в школе

Mash: в Нижневартовске шестикласснику порвали селезенку в школьной драке
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Telegram-канал «Ural Mash»

В Нижневартовске мальчику порвали селезенку во время школьной драки. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в школе №3. По словам матери мальчика, ее сына на крыльце учебного учреждения избил другой учащийся.

Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него разрыв селезенки. Шестиклассник потерял полтора литра крови и лежал под ИВЛ. Сейчас он не может ходить, говорить и самостоятельно держать ложку.

По словам матери пострадавшего, в школе постоянно происходят конфликты. Об учащемся, который избил ее сына, отзываются как о спокойном и прилежном мальчике. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

До этого в Екатеринбурге школьник попал в больницу после нападения одноклассника. Один из подростков «задирал» другого, обрызгивая его водой из игрушки.

Ранее в Ярославской области ребенок получил ожоги из-за петарды, брошенной ему за шиворот.

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