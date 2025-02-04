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В Екатеринбурге школьник напал на одноклассника

В Екатеринбурге школьника госпитализировали после нападения одноклассника
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге в одной из гимназий школьник напал на одноклассника с острым предметом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным ведомства, между семиклассниками произошел конфликт. Один из подростков «задирал» другого, обрызгивая его водой из игрушки.

«В результате второй ребенок из-за обиды достал острый предмет и ударил им одноклассника в область лопатки, причинив колото-резаную рану», — заявили представители ведомства.

На данный момент пострадавший доставлен в ближайшую больницу, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

До этого в Сургуте школьники после ссоры жестоко избили подростка. Группа школьников напала на ее 14-летнего сына и жестоко избила его по голове и телу. Причиной стал словесный конфликт. В результате произошедшего мальчика госпитализировали. Врачи диагностировали у него травму головы и ушибы.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, его планируют передать в СУ СК России региона.

Ранее в Ярославской области ребенок получил ожоги из-за петарды, брошенной ему за шиворот.

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