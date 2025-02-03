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В Ярославской области ребенок получил ожоги из-за петарды, брошенной ему за шиворот

В Ростове Великом дети бросили девятилетнему ребенку петарду за шиворот
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Ben Schonewille/Shutterstock/FOTODOM

В Ярославской области ребенок пострадал после того, как дети бросили ему петарду под одежду. Об этом сообщает 76.ru.

Инцидент произошел в Ростове Великом. Как рассказала свидетельница произошедшего, один из школьников держал девятилетнего ребенка за плечи, второй – бросил за шиворот пострадавшему пиротехнику.

В результате мальчик получил ожоги. Женщина отвела ребенка к родителям и рассказала о произошедшем.

Перед тем, как напасть на мальчика, один из школьников кинул петарду рядом с пожилой женщиной.

«Когда я подошла к нему и сказала, что вызову полицию, он мне сказал, что мы его родителей не найдем, что я не имею права его снимать и что он не виноват», – поделилась свидетельница.

Как рассказали местные жители, это не первый подобный случай. Накануне эти же дети бросали петарды в урны и в других детей.

На данный момент полицейские проводят проверку. Известно, что все участники инцидента установлены.

Ранее в Петербурге ребенок попал в больницу после опытов с химией на детской площадке.

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