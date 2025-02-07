Ряд крупных компаний Франции продолжают работу в России, несмотря на санкции

Несмотря на действующие западные санкции, которые усложняют бизнес, ряд крупных французских компаний продолжает свою деятельность на российском рынке, включая полуофициальные формы работы. Об этом сообщил посол России во Франции Алексей Мешков в интервью РИА Новости.

По его словам, существует множество компаний, которые продолжают работать как официально, так и в неофициальном формате. Он также отметил, что экономическое сотрудничество между Россией и Францией, хоть и в ограниченных объемах, все же сохраняется. В частности, Франция продолжает закупать российский сжиженный природный газ и удобрения.

С российской стороны также происходят небольшие закупки. В первую очередь это касается фармацевтической продукции, а также косметики, учитывая приближающийся Международный женский день. Эти категории товаров остаются основными направлениями импорта из Франции. Кроме того, Мешков напомнил о ранее сделанных французских инвестициях и сохранении некоторых производств в России.

На днях постоянные представители стран-членов Евросоюза начали согласование 16-го пакета санкций против России. В ЕС заявляли, что планируют ввести новые рестрикции к 24 февраля — годовщине начала российской военной операции на Украине. Пакет будет включать экономические секторальные и персональные ограничения.

Ранее Мишустин заявил, что российская экономика отлично справилась с санкциями.