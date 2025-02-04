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В ЕС на этой неделе начнут согласовывать новый пакет антироссийских санкций

Постпреды ЕС 5 февраля начинают согласовывать 16-й пакет санкций против России
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Постоянные представители стран-членов Евросоюза 5 февраля начинают согласовывать 16-й пакет санкций против России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на повестку встречи.

Встреча начнется в 09:30 по местному времени (11:30 мск), решений о согласовании пакета пока не ожидается.

В ЕС заявляли, что планируют ввести новые рестрикции к 24 февраля — годовщине начала российской военной операции на Украине. Пакет будет включать экономические секторальные и персональные ограничения.

Глава евродипломатии Кайя Каллас сообщала, что 16-й пакет санкций затронет сжиженный природный газ и российскую промышленность.

26 февраля 2022 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о введении пакета санкций в отношении России в связи с военными действиями на Украине.

Совместные санкции США, ЕС, Канады и Великобритании включали замораживание резервов российского Центробанка, находящихся в банках стран G7, отмену программы «золотых паспортов» для инвесторов из России, отключение части российских банков от системы SWIFT. К 7 марта 2022 года Россия стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран.

Ранее Зеленский призвал считать обход санкций против РФ «соучастием» в конфликте на Украине.

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