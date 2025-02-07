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Мужчину из Африки задержали за романтический обман пяти россиянок на 9 млн рублей

В Калужской области иностранца задержали за романтический обман на 9 млн рублей
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Depositphotos

В Калужской области мужчину из Африки задержали за романтический обман пяти россиянок более чем на 9 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура республики Саха.

По версии следствия, иностранец, находясь на территории России, вступил в ОПГ, которая состояла из организатора и исполнителей разных обязанностей в рамках мошеннической схемы. Аферисты знакомились с женщинами в соцсетях и убеждали их, что испытывают к ним романтические чувства. Затем они сообщали, что направили им подарки и планируют приехать для знакомства. После этого преступники вытягивали из жертв деньги под предлогом якобы оплаты госпошлины, таможенных сборов, оплаты проезда и так далее.

Стражи порядка задержали иностранца, который обеспечивал перевод средств от жертв на счета мошенников. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Всего ОПГ успела обмануть пять женщин на сумму в 9,1 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мошенница притворилась военным и убедила россиянку перевести ей 5 млн рублей на лечение.

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