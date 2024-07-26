Мошенница притворилась военным и убедила россиянку перевести ей 5 млн рублей на лечение

Жительницу Краснодара, выманившую 5 млн рублей у жительницы Подмосковья, задержали за мошенничество, сообщает полиция Кубани.

Женщина решила заработать, притворившись российским военнослужащим, который получил серьезное ранение в служебной командировке. Затем она познакомилась в соцсетях с жительницей Подмосковья и поведала придуманную ей легенду.

Аферистка, действуя от имени выдуманного ей персонажа, рассказывала собеседнице, что не может восстановить здоровье и нуждается в финансовой помощи.

Россиянка поверила мошеннице, будучи уверенной в том, что общается с военным. Общение между ними продолжалось девять месяцев и сошло на нет после того, как счет краснодарки пополнился более чем на 5 млн рублей стараниями ее новой знакомой.

Правоохранители задержали аферистку по месту ее жительства, в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники присвоили деньги пенсионерки, которые она отдала на помощь матери участника СВО.