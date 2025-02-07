Туск заявил, что Польша не будет принимать мигрантов

Премьер Польши Туск заявил, что страна не будет принимать мигрантов

Премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Гданьске заявил, что страна не будет выполнять положения миграционного пакта ЕС, если они подразумевают обязательный прием мигрантов. Об этом он сообщает РИА Новости.

«Польша, принявшая почти 2 млн беженцев с Украины, находится в исключительной ситуации. Мы не согласны на дополнительные квоты», — сказал Туск на совместной пресс-конференции после выездного заседания Еврокомиссии, приуроченного к польскому председательству в ЕС.

Он добавил, что Варшава готова к сотрудничеству в борьбе с нелегальной миграцией, но «отказывается брать новые обязательства — текущая нагрузка уже превышает наши возможности».

Глава правительства отметил, что позиция Польши находит понимание в ЕК.

«Миграционный пакт должен учитывать реалии стран, которые, как мы, несут нагрузку», — сказал он.

Документ ЕС предполагает «систему солидарности»: государства, отказывающиеся принимать переселенцев, обязаны платить €20 тыс. за каждого непринятого мигранта. Туск отверг такой подход, назвав его «несправедливым в условиях кризиса с украинскими беженцами».

Фон дер Ляйен, в свою очередь, подтвердила важность диалога, но не прокомментировала возможные санкции за несоблюдение пакта. Встреча в Гданьске стала частью усилий ЕС по согласованию спорных миграционных правил до окончания польского председательства в союзе.

Ранее суд ЕС обязал Польшу выплатить многомиллионный штраф.