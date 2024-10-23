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Заместитель британского посла растолкал российских журналистов во Внуково

Заместитель посла Британии в РФ Додд вырвал бейдж у журналиста во Внуково

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Телеграм-канал Shot

Заместитель посла Британии в России Том Додд вырвал бейдж у российского журналиста в аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что дипломат вырвал бейдж у одного из журналистов, а также толкнул другую сотрудницу СМИ, которая хотела задать дипломату вопрос. Позже Додд отдал документ журналисту обратно.

Заместитель британского посла в России прибыл в аэропорт, чтобы встретить главу директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Кристофера Аллана и его заместителя. Аллан прилетел в Москву в связи со скандалом и высылкой из России шести британских дипломатов по подозрению в диверсионной деятельности.

До этого российский посол в королевстве Андрей Келин заявил, что высылка сотрудников посольства Великобритании в Москве стала закономерным ответом на ограничительные меры, вводимые Лондоном.

12 сентября ФСБ сообщила, что в действиях шести сотрудников британского посольства нашли признаки «разведывательно-подрывной работы». В связи с этим дипломатов лишили аккредитации. Спецслужбы подчеркнули, что намерены и в дальнейшем пресекать деструктивные действия со стороны дипломатов.

Ранее в высылке британских дипломатов увидели попытку «наказать» Лондон за поддержку Украины.

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