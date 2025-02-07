Журналиста Панюшкина и «Зону солидарности» включили в реестр иноагентов

Российский Минюст расширил список иностранных агентов, включив в него проект «Зона солидарности», журналиста Валерия Панюшкина и еще пятерых человек. Информация об этом появилась на сайте министерства.

«В реестр иностранных агентов включены И.М. Бусыгина, А.П. Голубева, С.В. Осипова, В.В. Панюшкин, А.Н. Шевченко, М. Шейтельман, а также проект «Зона солидарности», — указано в сообщении.

Панюшкин работал в ряде российских изданий. Был ведущим программ «Жизнь с Валерием Панюшкиным» и «Круглый стол» на телеканале «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией). Лауреат премии «Золотое перо России» (2004).

«Зона солидарности» — это проект, который позиционирует себя как «горизонтальная инициатива для помощи» людям, которые выступают против СВО.

До этого сообщалось, что певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) оплатила штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в размере 30 тыс. рублей. 5 февраля было вынесено постановление об окончании производства.

Ранее стало известно, что бывший иноагент Николай Соболев пересадил волосы.