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Монеточка погасила штраф за отсутствие плашки иноагента

Певица Монеточка погасила штраф в 30 тыс. руб. за отсутствие плашки иноагента
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monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) оплатила штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в размере 30 тыс. руб. Об этом свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В июне 2023 года суд оштрафовал певицу на 30 тыс. руб. за отсутствие плашки иностранного агента. В январе 2025 года московские судебные приставы возбудили на нее исполнительное производство о взыскании задолженности. 5 февраля было вынесено постановление об окончании производства. Певица погасила долг.

Монеточка числится в реестре иностранных агентов в России с января 2023 года. Минюст РФ указывает, что певица собирала денежные средства в поддержку Украины, получала поддержку от иностранных источников, а также высказывалась против специальной военной операции.

В июне и августе 2023 года певицу дважды оштрафовали. Также в сентябре 2024 года на Монеточку было заведено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, певица объявлена в розыск, ей грозит до двух лет колонии.

До этого певица Монеточка сообщила, что к ее родственникам и знакомым из России пристают журналисты.

Ранее стало известно, что в России призвали приостановить концерты Филиппа Киркорова.

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