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Турция выдаст России обвиняемого в тяжких преступлениях

Турция экстрадирует в РФ обвиняемого в разбое и расправе в Санкт-Петербурге
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Shutterstock/Savvapanf Photo

Генеральная прокуратура России заявила об экстрадиции из Турции Олима Махмудова, фигуранта дела о жестоком разбое и последующей расправе над свидетелем. Детали дела ведомство сообщило в интервью «Ленте.ру».

Махмудов, объявленный в международный розыск Интерполом в июне 2011 года, подозревается в нападении на гражданина Санкт-Петербурга в сентябре 2008 года. Согласно материалам следствия, Махмудов и его сообщники, осуществив разбойное нападение, завладели автомобилем, мобильным телефоном и денежными средствами потерпевшего.

В попытке замести следы, в январе 2009 года Махмудов ранил ножом человека, знавшего о совершенном преступлении. Последнего спасти не удалось. После совершенного преступления Махмудов скрывался от российских правоохранительных органов до момента задержания в Турции.

В прошлом году министерство юстиции Канады отказалось комментировать запрос российской прокуратуры на экстрадицию 98-летнего украинского нациста Ярослава Хунки.

Ранее России начали массово отказывать в экстрадициях.

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