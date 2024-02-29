Депутата исключили из «Единой России» после скандала со строительством ТЦ

Депутата городского собрания Дербента Ровшана Омарова решили исключить из партии «Единая Россия» после того, как он замуровал квартиру местной жительницы внутри торгового центра. Об этом сообщил мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, передает ТАСС.

Как рассказал Пирмагомедов, Омарову было дано разрешение на перепланировку здания на улице Пушкина, однако им было допущено нарушение градостроительного законодательства.

«На сегодняшний день в ситуации разбираются правоохранительные органы», — заявил мэр.

По его словам, администрация Дербента обратиласт в городской суд с требованием обязать Омарова устранить допущенные им нарушения.

27 февраля глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что в Дагестане проверят действия депутата дербентского парламента, который замуровал квартиру местной жительницы внутри торгового центра.

До этого сотрудники полиции Дагестана спустя пять дней нашли живой пропавшую 15-летнюю школьницу из Махачкалы.

В начале февраля в Дербенте в жилом многоквартирном доме взорвался газ.

Ранее в Дагестане юноша вонзил нож в спину 15-летней сводной сестре во время игры.