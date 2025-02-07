В Петербурге мужчина ранил сам себя во время перезарядки пистолета

Петербуржец выстрелил себе в руку, когда перезаряжал травматический пистолет

В Санкт-Петербурге мужчина ранил сам себя, когда перезаряжал травматический пистолет, сообщает «Фонтанка».

Несчастный случай произошел с 32-летним петербуржцем, ночью 7 февраля пострадавшего доставили в медицинский центр имени Р.Р. Вредена. У него диагностировали огнестрельное ранение мизинца на левой кисти и повреждение среднего пальца на той же руке.

Мужчина пояснил, что получил травмы по собственной неосторожности при перезарядке оружия. Ему оказали необходимую помощь и отпустили домой.

До этого челябинские врачи помогли подростку, который три месяца ходил в пулей в руке. По словам молодого человека, он получил ранение, когда проводил время с друзьями в тире три месяца назад. Один из юношей выстрелил пострадавшему в руку. Школьник какое-то время не обращал внимания на инородный предмет, но вскоре понял, что пуля стала двигаться.

Ранее российский школьник взял у отца винтовку и выстрелил себе в ногу.