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В Челябинске врачи достали из руки юноши пулю, с которой он ходил три месяца

В Челябинске подросток три месяца ходил в пулей в руке
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Министерство здравоохранения Челябинской области/VK

В Челябинске хирурги спасли подростка с пулей в руке. Об этом сообщает Минздрав региона.

По словам молодого человека, он получил ранение когда проводил время с друзьями в тире три месяца назад. Один из юношей выстрелил пострадавшему в руку. Школьник какое-то время не обращал внимания на инородный предмет, но вскоре понял, что пуля стала двигаться.

«За три месяца инородный объект переместился на 4 сантиметра, от основания пальцев к основанию ладони», – сообщается в публикации.

Специалисты провели операцию под местной анестезией. Каких-либо осложнений у молодого человека после вмешательства не было.

Подобный случай ранее произошел в Брянской области. Местные медики прооперировали молодого человека, который пять лет жил с пулей в голове.

Выяснилось, что в тот день он вместе с братом отправился к бабушке. Там они нашли ружье и решили пострелять. В результате одна из пуль отрекошетила и попала в голову, но тогда он в больницу не обратился.

Медики во время обследования обнаружили не только инородный предмет, но и гематому в правом полушарии.

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