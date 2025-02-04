Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский школьник взял у отца винтовку и выстрелил себе в ногу

В Нижегородской области школьник взял у отца винтовку и выстрелил себе в ногу
close
FotograFFF/Shutterstock

В Нижегородской области десятилетний мальчик случайно выстрелил себе в ногу из винтовки отца. Об этом сообщает NewsNN.

Инцидент произошел 31 января 2024 года в городе Кулебаки. Мальчик нашел в частном доме на улице Степана Разина пневматическую винтовку, принадлежащую его отцу, и взял ее без разрешения.

Ребенок зарядил ее и случайно выстрелил себе в ногу. Мальчика осмотрели врачи, обошлось без переломов. Травму оценили как легкую, пулю извлекли.

Случившимся заинтересовались в правоохранительных органах. По факту инцидента проводится проверка.

До этого пьяный россиянин решил пошутить и выстрелил в лоб подруге. Мужчина взял пневматическую винтовку, полагая, что она не заряжена, и выстрелил в женщину. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение с тяжелым ранением головы.

Ранее мужчина выстрелил в 15-летнюю дочь из-за снятого ею «неподобающего контента» для TikTok.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами