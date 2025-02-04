Российский школьник взял у отца винтовку и выстрелил себе в ногу

В Нижегородской области школьник взял у отца винтовку и выстрелил себе в ногу

В Нижегородской области десятилетний мальчик случайно выстрелил себе в ногу из винтовки отца. Об этом сообщает NewsNN.

Инцидент произошел 31 января 2024 года в городе Кулебаки. Мальчик нашел в частном доме на улице Степана Разина пневматическую винтовку, принадлежащую его отцу, и взял ее без разрешения.

Ребенок зарядил ее и случайно выстрелил себе в ногу. Мальчика осмотрели врачи, обошлось без переломов. Травму оценили как легкую, пулю извлекли.

Случившимся заинтересовались в правоохранительных органах. По факту инцидента проводится проверка.

До этого пьяный россиянин решил пошутить и выстрелил в лоб подруге. Мужчина взял пневматическую винтовку, полагая, что она не заряжена, и выстрелил в женщину. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение с тяжелым ранением головы.

Ранее мужчина выстрелил в 15-летнюю дочь из-за снятого ею «неподобающего контента» для TikTok.