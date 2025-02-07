Минфин ФРГ призвал к переговорам с США

Минфин Германии выступил за переговоры с США во избежание торгового конфликта

Немецкий министр финансов Йорг Кукис призвал к переговорам с администрацией президента США Дональда Трампа для предотвращения торгового конфликта в связи с анонсированным введением пошлин на европейские товары. Свое мнение министр высказал в интервью радиостанции Bayerischer Rundfunk (BR).

Кукис подчеркнул важность дипломатического решения проблемы, отметив взаимную выгоду от переговоров. Он обратил внимание на значительный интерес американских энергетических и технологических компаний к европейскому рынку, что может послужить эффективным рычагом в переговорах. Министр также упомянул заявления Трампа о желании увеличить торговый обмен с Европой и привел в пример приостановку пошлин на товары из Канады и Мексики как результат успешных переговоров.

При этом Кукис подчеркнул необходимость серьезного отношения к заявлениям Трампа и рекомендовал ЕС готовиться к возможному введению пошлин. В случае принятия Трампом такого решения, министр считает необходимым применить зеркальные меры.

До этого Bloomberg сообщило о росте уверенности в Евросоюзе в том, что странам-членам удастся избежать пошлин президента США Дональда Трампа.

Ранее в США заявили, что пошлины Трампа настроят американцев против него.