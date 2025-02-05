В ЕС уверены, что смогут избежать пошлин Трампа

Bloomberg: в ЕС растет уверенность в том, что пошлин Трампа удастся избежать

В Евросоюзе растет уверенность, что странам-членам удастся избежать пошлин президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников.

Как сообщает агентство, Еврокомиссия разработала стратегию, согласно которой введение тарифов на канадский экспорт будет приостановлено. Этот шаг стал попыткой ЕС дать адекватный ответ на угрозы президента США ввести такие пошлины.

По словам собеседников агентства, власти ЕС уверены, что пошлины не являются конечной целью Трампа, а представляют собой лишь часть его тактики на переговорах. В результате ЕС надеется достичь «приемлемых для себя условий».

До этого газета Financial Times (FT) писала, что Евросоюз может принять ответные меры в отношении крупных американских технологических компаний в случае, если президент США Дональд Трамп введет пошлины странам союза.

Европейская комиссия намерена прибегнуть к «‎антипринуждающему»‎ инструменту (Anti-Coercion Instrument, ACI). По словам одного из источников газеты, данный вариант рассматривают как самый жесткий.

Ранее Шольц ответил Трампу на угрозы.