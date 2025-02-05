Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США указали на эффект от пошлин, который настроит американцев против Трампа

AC: импортные пошлины Трампа могут настроить американцев против президента
close
Kevin Lamarque/Reuters

Импортные пошлины Дональда Трампа могут настроить американцев против президента из-за того, что снизится покупательная способность. Об этом сообщает издание The American Conservative.

Издание напомнило, что значительную поддержку Трампу обеспечило недовольство американского среднего класса высокими темпами инфляции, возникшими в годы президентства Джо Байдена. Однако новые меры Трампа и вводимые пошлины могут усугубить ситуацию, снизив покупательную способность примерно на $1,25 тыс., при этом американская экономика сократится на 0,2%.

«Если новые тарифы заставят американцев больше платить за продукты, кроссовки и машины, избиратели могут начать винить в росте цен Трампа и экономический национализм, а не демократов и расточительные бюджетные расходы», — пишет издание.

До этого официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что в торговой войне между Китаем и Соединенными Штатами победителей не будет.

Ранее американцы перестали получать посылки из Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами