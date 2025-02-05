В США указали на эффект от пошлин, который настроит американцев против Трампа

Импортные пошлины Дональда Трампа могут настроить американцев против президента из-за того, что снизится покупательная способность. Об этом сообщает издание The American Conservative.

Издание напомнило, что значительную поддержку Трампу обеспечило недовольство американского среднего класса высокими темпами инфляции, возникшими в годы президентства Джо Байдена. Однако новые меры Трампа и вводимые пошлины могут усугубить ситуацию, снизив покупательную способность примерно на $1,25 тыс., при этом американская экономика сократится на 0,2%.

«Если новые тарифы заставят американцев больше платить за продукты, кроссовки и машины, избиратели могут начать винить в росте цен Трампа и экономический национализм, а не демократов и расточительные бюджетные расходы», — пишет издание.

До этого официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что в торговой войне между Китаем и Соединенными Штатами победителей не будет.

Ранее американцы перестали получать посылки из Китая.