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Эксперт: услугами аэротакси будут пользоваться 2% россиян

Экономист Корнеев: аэротакси запустить несложно, но оценят его только 2% россиян
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Marko Aliaksandr/Shutterstock/FOTODOM

Технических сложностей с запуском аэротакси в России не возникнет – это будут аналогичные вертолетам аппараты. Однако позволить себе пользоваться услугами этого вида транспорта смогут не более 2% россиян, предупредил в беседе с НСН председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Аэротакси уже есть в Дубае – там оно стоит порядка 100 долларов. Этим также занимаются эти китайские компании – именно там создается вся «техническая начинка» для такого транспорта, который, по сути, ничем не отличается от вертолета, пояснил эксперт.

В России это будет «хайповой» новинкой, но вот оценить ее смогут немногие – из-за высокой стоимости услуга будет доступна очень узкому кругу лиц, отметил Корнеев.

«Этим будут пользоваться те, кому время важнее денег. Это один-два процента, даже одна десятая процента населения, не больше», — подчеркнул он.

Так, к примеру, если речь идет о перемещении груза весом от 50 до 100 кг, то чисто с энергетической точки зрения сделать это на автомобиле не так дорого, как по воздуху. В любом случае аэротакси будет потреблять в разы больше энергии, а значит и стоить соответственно. Важно, что по земле передвигаться будет ещё и безопаснее, заключил эксперт.

Напомним, Минтранс поддержал появление аэротакси над улицами российских городов в перспективе, отметив успешный опыт Китая. Глава ведомства Роман Старовойт подчеркнул, что поработать придётся над тем, чтобы россияне могли свободно и комфортно использовать аэротакси и другую воздушную технику.

Ранее директор Центра «Беспилотные летательные аппараты» МАИ Юрий Бухарев рассказал, когда в России появится аэротакси.

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