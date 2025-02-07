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Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Синоптик Ильин: в выходные в Москве и Подмосковье будет солнечно и тепло
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Mikhail Starodubov/Shutterstock/FOTODOM

В предстоящие выходные в Москве и Московской области прогнозируется хорошая, солнечная погода. Осадков не ожидается, а максимальное атмосферное давление, о котором предупреждали жителей столичного региона, придется на субботу, сообщил RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Столичный регион в выходные попадет в центр антициклона и окажется под прессом очень высокого атмосферного давления. В субботу оно достигнет максимума – 777 миллиметров ртутного столба.

Солнце, по словам синоптика, задержится и на всю пятницу, и на выходные. Завтра ночью ожидается от -6 до -9 градусов, днем – от -1 до -3 градусов. Несмотря на солнце, температура воздуха вряд ли поднимется выше. Ожидается также слабый ветер переменных направлений, заключил Ильин.

Напомним, по прогнозу начальника отдела Гидрометцетра России Анатолия Цыганкова, в ближайшее время жителей столицы не ждут погодные сюрпризы, февраль продолжит быть в целом теплым, несмотря на небольшое похолодание.

Москвичей ранее предупредили о рекордном за 13 лет атмосферном давлении.

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