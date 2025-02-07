В Петербурге мужчина не выжил после избиения сковородой

В Петербурге мужчина стал фигурантом уголовного дела после избиения знакомого сковородой. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Полтавской улице, в подвале одного из домов в прошлом году, но известно об этом стало только сейчас. Между мужчиной и его знакомым возник конфликт, во время которого подозреваемый нанес пострадавшему множественные удары сковородой по голове и туловищу, он не выжил.

Спустя более чем два месяца мужчина обратился в правоохранительные органы Саратова и признался в содеянном.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Ухте дачник напал на соседку. Женщина держала на привязи питомца, который постоянно лаял. Это побудило мужчину прийти к хозяйке на участок, где после перепалки он ударил ее трубой по лицу.

Ранее в Нижегородской области женщина изнасиловала шваброй пристававшего к ней мужчину.