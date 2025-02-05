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В Ухте мужчина избил соседку трубой из-за лая ее собаки

В Коми мужчина напал на соседку и избил ее из-за лая собаки
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Виталий Залесский/РИА Новости

В Ухте конфликт двух дачников закончился потасовкой, сосед избил женщину пластиковой трубой из-за того, что ему надоел лай ее собаки. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

Инцидент произошел в одном из пригородных СНТ, местная жительница держала на привязи собаку во дворе дачи. Постоянный лай мешал ее соседу. Около двух лет дачники конфликтовали друг с другом из-за животного.

В один из дней мужчина пришел на участок к соседке, между ними в очередной раз завязалась словесная перепалка, в ходе которой дачник схватил пластиковую трубу и ударил ею женщину по лицу. Пострадавшая не получила серьезных травм и обратилась в правоохранительные органы, нападавший признан виновным в нанесении побоев, его обязали выплатить штраф в сумме семи тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Москве 87-летняя пенсионерка попала в больницу после ужина с супругом. В день инцидента женщина приготовила котлеты. Попробовав блюдо, муж заявил, что его невозможно есть, а женщина так и не научилась готовить котлеты к своим годам. Пенсионерка пыталась защитить себя словесно, но мужчине это не понравилось. Он избил возлюбленную табуреткой. Спустя некоторое время пожилая москвичка смогла спрятаться у соседей.

Ранее в Дагестане сын поджег отца из-за наследства.

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