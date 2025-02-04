Журналист Латышев: ЦРУ только в 2025 году признало, что COVID-19 искусственный

Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев в статье для Tsargrad.tv объяснил, почему Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США только сейчас признало искусственное происхождение COVID-19.

«Почему ЦРУ раньше не признавало искусственное происхождение ковида? Потому что это был бы удар для Демпартии США и внутренних врагов Трампа», — сказал Латышев.

Он напомнил, что долгое время исследования в Уханьском институте вирусологии (КНР) финансировались за счет американских глобалистов из Big Pharma.

В конце января новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф опубликовал аналитический доклад, который поддерживает версию о лабораторном происхождении COVID-19. Он сослался на разведывательные данные, которые однозначно указывают на Уханьский институт вирусологии как на источник вируса.

Как пишет NYT, до этого глава ЦРУ утверждал, что ведомство долгое время не рассматривало версию утечки вируса из лаборатории, чтобы избежать геополитических осложнений для администрации экс-президента США Джо Байдена.

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