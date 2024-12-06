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Фигурка Трампа со спущенными штанами стала бестселлером в Испании

Independent: каганер Трампа со спущенными штанами стала популярной в Испании

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Albert Gea/Reuters

Фигурка избранного президента США Дональда Трампа со спущенными штанами стала бестселлером в Испании, пишет Independent.

Политик Дональд Трамп вновь стал центральной фигурой в коллекции глиняных «каганеров» – фигурок, изображающих людей с опущенными штанами. Эти керамические изделия, созданные мастерами из Каталонии, отражают уникальную традицию, которая возникла в северо-восточном регионе Испании.

Такие фигурки впервые появились в рождественских вертепах в XVIII веке. Изначально они изображали комичных пастухов, присутствующих среди рождественских сцен, но со временем традиция расширилась. «Каганеры», согласно поверьям, приносят удачу и способствуют хорошему урожаю.

Серхи Алос, директор магазина, рассказал, что фигурки с Трампом были популярны как в 2016 году, когда он добился успеха на выборах, так и в 2020 году, когда он потерпел поражение.

Ранее в соцсетях заметили, что Трамп использует собственное фото для заставки на телефоне.

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