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В Госдуме обозначили сроки принятия закона о защите русского языка

Шолохов: ГД планирует принять закон о защите русского языка в весеннюю сессию
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Депутаты Государственной думы планируют принять законопроект о защите русского языка до конца весенней сессии. Об этом сообщил первый заместитель председателя думского комитета по культуре Александр Шолохов в своем Telegram-канале.

«Комитет Госдумы по культуре после консультаций с другими заинтересованными комитетами рассмотрит законопроект 7 февраля, на пленарное заседание его планируют вынести 11 февраля», — написал депутат.

Шолохов добавил, что после вынесения на пленарное заседание будут приниматься поправки для второго чтения. Процесс займет не менее 30 дней, уточнил зампред комитета. По окончании работы законопроект будет принят, отметил депутат.

2 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты в приоритетном порядке рассмотрят закон о защите русского языка. По его словам, документ предусматривает размещение надписей и вывесок только на русском языке.

20 января Володин поручил создать рабочую группу по проекту, направленному на защиту русского языка и ограничение использования иностранных слов. Спикер отметил, что для рассмотрения законопроекта будут привлечены представители профильных отраслей.

Ранее в Раду внесли закон, отменяющий защиту русского языка.

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