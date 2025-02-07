Правительство РФ в феврале определится с вариантом подъема затонувших фрагментов танкеров

Савельев заявил, что кабмин в феврале определится с судьбой затонувших танкеров

Кабмин России в феврале определится с вариантом подъема затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», затонувших в Керченском проливе. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев, передает ТАСС.

«Мы продолжаем оценивать варианты подъема затонувших фрагментов «Волгонефть-239» и танкера «Волгонефть-212» с учетом оценки всех необходимых требований экологической безопасности», — сказал он.

Накануне сообщалось, что от танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре, вывезли первую партию демонтированного металла.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее Минтранс РФ начал проверку танкерного флота.