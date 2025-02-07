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Девятиклассник начинил конфеты наркотиками и пытался пронести знакомому в СИЗО

Shot: в Нижегородской области подросток пытался пронести в СИЗО наркотики
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Depositphotos

В Нижегородской области 17-летнего подростка подозревают в попытке передать наркотики в СИЗО. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, заключенный связался с школьником из Арзамаса, которого знал, и попросил принести ему наркотики.

Девятиклассник получил деньги от родителей знакомого, приобрел запрещенные вещества и начинил ими конфеты. В СИЗО он попытался пронести лакомства знакомому, но наркотики обнаружили сотрудники изолятора.

Всего у молодого человека нашли восемь пакетиков запрещенных веществ. Юношу задержали, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Магнитогорске две 19-летние девушки попытались пронести в СИЗО мефедрон и гашиш своему родственнику, которого отправили в изолятор за незаконный оборот наркотиков.

Обеих девушек заключили под стражу, у них изъяли два свертка с наркотиками.

Ранее в Якутии задержали членов ОПГ, занимавшейся сбытом наркотиков.

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