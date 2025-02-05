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В СК предложили снизить порог уголовного наказания за сбыт наркотиков

Глава СК Бастрыкин предложил уголовно наказывать за сбыт наркотиков с 14 лет
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил снизить возрастную планку для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании расширенной коллегии СК РФ Бастрыкин высказал мнение, что данное решение позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес. Глава ведомства отметил, что несовершеннолетних часто убеждают в их безнаказанности в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности.

Как отмечал политолог и член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов, наркотики представляют собой одну из самых серьезных угроз для общества, поскольку разрушают как физическое, так и психическое здоровье человека. Он подчеркнул, что противодействие распространению наркотиков требует комплексного подхода, и напомнили о действующих в России программах по профилактике и искоренению деструктивного влияния незаконных веществ на граждан.

Ранее в квартире мужчины нашли накачанную наркотиками российскую школьницу.

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