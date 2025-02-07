В Пензенской области женщина ударила сожителя ножом в грудь из-за избиения их кошек

В Кузнецке женщину арестовали за нападение на сожителя с ножом из-за кошек

В Пензенской области избрали меру пресечения женщине, напавшей на своего сожителя с ножом. Об этом сообщает Кузнецкий районный суд региона.

Инцидент произошел в Кузнецке. По версии следствия, местная жительница поссорилась с возлюбленным и во время конфликта ударила его в левую часть груди ножом. В этот момент фигурантка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина потерял много крови, спасти его не удалось.

В беседе с правоохранителями обвиняемая заявила, что напала на сожителя из-за его поведения. Мужчина избивал ее и живущих с ними кошек.

В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Под арестом она пробудет два месяца.

Известно, что ранее женщину уже несколько раз привлекали к административной ответственности.

До этого в Кировской области мужчина напал на бывшую сожительницу с ножом. Сначала он просил ее вернуться, но после отказа схватился за оружие и нанес удар в грудь пострадавшей. Спасти ее не удалось.

Ранее в Пензе женщина напала с ножом на обидчика приятеля, пытаясь разнять драку.