В Пензенской области женщина ударила сожителя ножом в грудь из-за избиения их кошек

В Пензенской области избрали меру пресечения женщине, напавшей на своего сожителя с ножом. Об этом сообщает Кузнецкий районный суд региона.
Инцидент произошел в Кузнецке. По версии следствия, местная жительница поссорилась с возлюбленным и во время конфликта ударила его в левую часть груди ножом. В этот момент фигурантка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина потерял много крови, спасти его не удалось.
В беседе с правоохранителями обвиняемая заявила, что напала на сожителя из-за его поведения. Мужчина избивал ее и живущих с ними кошек.
В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Под арестом она пробудет два месяца.
Известно, что ранее женщину уже несколько раз привлекали к административной ответственности.
До этого в Кировской области мужчина напал на бывшую сожительницу с ножом. Сначала он просил ее вернуться, но после отказа схватился за оружие и нанес удар в грудь пострадавшей. Спасти ее не удалось.
Ранее в Пензе женщина напала с ножом на обидчика приятеля, пытаясь разнять драку.