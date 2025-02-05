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Россиянка ударила ножом гостя, обидевшего ее возлюбленного

В Пензе женщина напала с ножом на обидчика приятеля, пытаясь разнять драку
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Depositphotos

Жительница Пензы стала фигуранткой уголовного дела, пытаясь заступиться за возлюбленного, женщина ударила его оппонента ножом в спину. Об этом сообщает УМВД Пермского края.

По данным следствия, 37-летняя жительница Пензы распивала спиртные напитки в компании своего возлюбленного и его приятеля. В какой-то момент она вышла из комнаты, а вернувшись увидела, что мужчины устроили потасовку, она заступилась за своего друга и стала бить его оппонента, а затем схватила нож и вонзила его в спину мужчины.

Нападавшую задержали. В отношении женщины возбуждено уголовно дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, обвиняемой может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Ивановской области будут судить местную жительницу, которая поссорилась с сожителем. Нетрезвая обвиняемая после ссоры ушла на кухню готовить ужин. Мужчина проследовал за ней и продолжил ссору, в ходе конфликта женщина схватила нож и ударила им возлюбленного в живот.

Ранее россиянка не поделила с сожителем пульт от телевизора и ударила его молотком по голове.

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