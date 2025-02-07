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Для работодателей в РФ хотят ввести стандарт семейно-демографической политики

Депутат Авксентьева: для поддерживающих семьи компаний нужно снизить налоги
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MilanMarkovic78/Shutterstock/FOTODOM

В России вновь обсуждается возможность введения четырехдневной рабочей недели. Автор инициативы, замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева призвала не ограничиваться этим, а разработать для компаний стандарт семейно-демографической политики. Тех, кто будет его придерживаться, следует поощрять снижением налоговой нагрузки, объяснила она 360.ru.

Работодателей, которые внедряют корпоративные программы по поддержке семей с детьми, государство должно активно поддерживать, считает Авксентьева. Для всех должен быть единый стандарт семейно-демографической политики. Он, по ее мнению, будет мотивировать руководителей компаний уделять особе внимание сотрудникам, имеющим семьи. На такие шаги идут уже многие российские организации, подчеркнула депутат.

«Некоторые работодатели предлагают молодым родителям выплаты за рождение детей или создают детскую комнату на работе. Кто-то предлагает мамам расширение программы ДМС, компенсацию стоимости путевок на отдых для ребенка», — привела она пример, призвав поддержать такие компании, в том числе – снизить налоговую нагрузку.

Что касается сокращения рабочей недели, то это могло бы стать для женщин настоящим спасением, заключила Авксентьева.

Напомним, накануне депутат Госдумы Сергей Колунов напомнил, что работодатели в России могут самостоятельно принять решение о введении четырехдневной рабочей недели. Введение такой меры на общефедеральном уровне он не одобрил, подчеркнув, что сейчас страна находится в условиях преодоления санкций и необходимости снабжать фронт всем необходимым.

Ранее патриарх Кирилл назвал условия для улучшения демографии в России.

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