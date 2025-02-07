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Россиянам рассказали о пользе свежевыжатых соков для здоровья

Нутрициолог Брикс: свежевыжатые соки помогут укрепить иммунитет
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Caterina Trimarchi/Shutterstock/FOTODOM

Натуральные свежевыжатые соки могут укрепить иммунную систему и помочь организму бороться с вирусными или бактериальными инфекциями. Об этом «Пятому каналу» рассказала нутрициолог, эксперт по растительному питанию Анна Брикс.

По ее словам, в них содержатся витамины, минералы, антиоксиданты, а также антивирусные, антимикробные, противопаразитарные фитохимические компоненты. Такой напиток поможет вывести из организма токсины, тяжелые металлы, пестициды, гормоны и антибиотики.

«Если все это выводится своевременно, вы получаете потрясающий инструмент для укрепления иммунитета. Это самое мощное и эффективное лекарство для современного человека», — подчеркнула Брикс.

Кроме того, не магазинные соки могут укрепить волосы и ногти, позволят избежать развития кариеса и улучшить метаболизм, заключила эксперт.

Японские исследователи из Токийского университета медицины и стоматологии до этого установили, что регулярное употребление несоленого томатного сока может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врач предупредила о вреде диет на свежевыжатых соках.

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