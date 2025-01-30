Назван сок, снижающий риск болезней сердца и сосудов

Японские исследователи из Токийского университета медицины и стоматологии установили, что регулярное употребление несоленого томатного сока может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы на научном портале PubMed.

В исследовании принял участие 481 житель города Курияма. В течение одного года испытуемым предлагалось пить томатный сок в желаемых количествах. В результате у 94 участников с предгипертонией или гипертонией произошло значительное снижение артериального давления. Среднее систолическое давление уменьшилось с 141,2 до 137,0 мм рт. ст., а диастолическое — с 83,3 до 80,9 мм рт. ст.

Еще у 125 добровольцев уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови снизился с 155,0 до 149,9 мг/дл. При этом такой благотворный эффект проявлялся независимо от возраста и пола участников.

Исследователи отмечают, что в течение года добровольцы не вносили существенных изменений в образ жизни, что позволяет предположить, что именно томатный сок сыграл ключевую роль в улучшении показателей состояния здоровья. Ученые предполагают, что томатный сок может стать доступным и эффективным способом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку этот напиток помогает устранить два значимых фактора риска — повышенное давление и атеросклероз, вызываемый избытком холестерина.

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