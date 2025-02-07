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Врач предупредила о вреде диет на свежевыжатых соках

Врач Павлова: диеты на свежевыжатых соках навредят здоровью
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Shutterstock

Диета на свежевыжатых соках может навредить здоровью, поэтому они не подойдут в качестве замены питанию на разгрузочные дни. Об этом kp.ru рассказала д.м.н., эндокринолог Зухра Павлова.

Она уточнила, что в этом напитке почти нет клетчатки, которая могла бы питать полезные бактерии в организме, необходимые для борьбы с воспалением. При этом в нем содержится большое количество сахара.

«Вредные бактерии питаются этими углеводами и активно размножаются, потому что в организме недостаточно противовоспалительных соединений, чтобы им противостоять. Также недостаток клетчатки может привести к нарушению обмена веществ, ослаблению иммунитета и даже психическим проблемам. А избыток углеводов еще и способствует набору жировой ткани», — предупредила Павлова.

Ученые из Северо-Западного университета (США) до этого установили, что замена пищи соками может вызвать изменения в составе кишечных и оральных бактерий, что связано с воспалительными процессами. Кроме того, негативные изменения в составе кишечных и оральных бактерий, связанные с неправильным питанием, способны стать причиной снижения когнитивных функций.

Ранее врач предупредила об опасности двух самых модных диет.

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