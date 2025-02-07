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Россиянам назвали привычки, которые мешают карьерному росту

Специалист Просвирякова: сопротивление изменениям мешает карьерному росту
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mojo cp/Shutterstock/FOTODOM

Постоянная эксплуатация образа жертвы, когда сотрудник всегда недоволен отношением к себе и требует внимания окружающих, может мешать развитию человека и всего коллектива в целом. Об этом «Пятому каналу» рассказала международный эксперт по психологической безопасности на рабочем месте, основатель научно-тренингового центра Ирина Просвирякова.

По ее словам, к аналогичным последствиям приводит и неприятие обратной связи, когда работник воспринимает чужое мнение как оскорбление и отвергает советы. Кроме того, негативно на карьерный рост влияет сопротивление изменениям.

«Что мы можем сделать для того, чтобы этих привычек избежать? Начнем с того, что мы должны их заметить. Для этого нужно тренировать навык осознанности. Встать в некую метапозицию, посмотреть на себя со стороны. Заметить, что есть такая привычка — да, я иногда прошу слишком много внимания, начинаю жаловаться или отвергаю обратную связь. Осознание — первый путь к изменению», — отметила Просвирякова.

После этого она советует взять паузу, выбрать возможные варианты решения проблемы и постараться воплотить их в жизнь.

Исследование сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что больше половины — 60% — россиян хотели бы получить повышение в должности до конца этого года. Наиболее распространенным качеством, которое мешает россиянам в карьерном росте, стала природная скромность — так ответили 33% респондентов.

Ранее эксперт оценил, кто чаще строит успешную карьеру – зумеры или миллениалы.

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