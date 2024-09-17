Россияне считают природную скромность главной преградой для карьеры

Больше половины — 60% — россиян хотели бы получить повышение в должности до конца этого года. Интересно, что среди тех, кто хотел бы получить повышение, больше специалистов из сферы производства (15%), IT (13%) и торговли (10%). Это показало исследование сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Наиболее распространенным качеством, которое мешает россиянам в карьерном росте, стала природная скромность — так ответили 33% респондентов. 31% признались, что плохо рекламируют свои профессиональные качества внутри коллектива. Также 20% опрошенных отметили недостаток навыков для повышения, но они над этим работают.

Кроме того, 16% респондентов заявили, что им просто некуда расти, а 15% признались в отсутствии инициативы. 13% участников опроса сообщили о наличии «синдрома самозванца», а 9% россиян не берут на себя ответственность. При этом 17% респондентов уверены, что у них нет качеств, мешающих карьерному росту. 6% выбрали другие варианты, например, проблемы со здоровьем, которые мешают карьере.

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