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В Казани будут судить подростка за участие в террористической огранизации

СК: в Татарстане подростка обвинили в терроризме и госизмене
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Казани 17-летний подросток обвиняется в участии в террористической организации и государственной измене. Об этом сообщили в Telegram-канале СК по региону.

По данным пресс-службы, подросток с помощью сети Интернет установил контакт с украинской террористической организацией и передавал за денежное вознаграждение информацию об объектах и предприятиях, расположенных на территории Казани.

«Противоправная деятельность пресечена весной 2024 года <...> сотрудниками следственного управления СК России по Республике Татарстан и региональных УФСБ и МВД», — говорится в сообщении.

На данный момент уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

В СК напомнили, что преступления террористической направленности входят в перечень особо тяжких. По ним уголовная ответственность наступает с 14 лет.

5 января в Подмосковье были задержаны двое подростков, подозреваемых в поджоге поездов. По данным «Росгвардии», юноши предприняли попытку поджога в Дмитрове за денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей.

Ранее задержанные в Ростове-на-Дону женщины рассказали о деталях готовившегося теракта.

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