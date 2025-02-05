В Прикамье задержали мужчину за попытку поджога административных зданий

В Прикамье задержали мужчину за попытку поджога двух административных зданий

В Пермском крае был задержан мужчина, который за вознаграждение попытался поджечь двери двух административных зданий. Об этом сообщает официальный Telegram-канал местного главного управления МВД.

Инцидент произошел в Кунгуре вечером во вторник, 4 февраля.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан местный житель 1989 года рождения. Со слов мужчины, противоправные действия он совершил по указанию третьих лиц, за вознаграждение. Ранее гражданин вступил в мессенджере в переписку с неизвестным, в результате которой перевел 60 000 рублей неустановленным лицам», — заявили в полиции.

Против мужчины заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ, задержанный в данный момент находится в изоляторе временного содержания.

До этого в Краснодаре арестовали юношу, который поджег три ресторана ради 35 тысяч рублей.

Ранее неизвестный швырнул коктейль Молотова в здание порохового завода в Татарстане.