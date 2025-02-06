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В Госдуме призвали Зеленского вернуть украденное золото Крыма

Депутат Шеремет призвал Зеленского вернуть украденное в Крыму скифское золото
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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского вернуть «украденное» скифское золото. Его слова передает РИА Новости.

Таким образом Шеремет прокомментировал введение санкций в отношении крымских музеев со стороны Зеленского.

«Зеленский, введя санкции в отношении музеев Крыма, предпринял очередные популистские шаги, которые он так привык делать в угоду западным кураторам. Но Зеленский умолчал, что именно у этих музеев киевский режим, сродни нацистам в годы Великой Отечественной войны, украл коллекцию скифского золота», — поделился Шеремет.

До этого заместитель председателя совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти Крыма призвали мировую общественность не ослаблять контроль за ситуацией на аукционных площадках, чтобы не допустить распродажи скифского золота.

Ранее в России предложили при обмене пленными брать в залог предметы музеев других стран.

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