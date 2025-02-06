В Кузбассе потолок рухнул на женщину с ребенком в отделении почты

В Кемеровской области в отделении почты на женщину с ребенком рухнул потолок

Женщина и ребенок пострадали при обрушении потолка в отделении «Почты России» в Киселевске. Об этом сообщается в Telegram-канале «Южный Кузбасс».

О произошедшем рассказала родственница пострадавших по словам женщины, ее сестра пришла в отделение почты вместе с пятилетним сыном. В какой-то момент на мать и ребенка рухнула плита с потолка.

По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК, инцидентом также заинтересовались в прокуратуре. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.

До этого сообщалось, что в Волгограде женщину едва не придавило обломками после обрушения потолка в ее квартире. Хозяйка квартиры в момент обрушения перекрытий находилась в комнате, услышала подозрительный шум и отбежала к двери. По всей видимости, это спасло ей жизнь, так как в следующее мгновение потолок рухнул.

Ранее в российской школе детей едва не придавило куском бетона, упавшим с потолка.