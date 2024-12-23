Уфимец поджег отделение почты, пытаясь вернуть похищенные мошенниками 10 млн рублей

Жителя Башкирии обвиняют в поджоге отделения почты. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Уфе, на улице Менделеева. По версии полиции, 27-летний мужчина поджег здание и скрылся. Во время пожара никто не пострадал.

Позже сотрудники ведомства задержали подозреваемого, который сознался в содеянном. По его словам, в августе с ним связались мошенники и предложили продлить договор на пользование SIM-картой. Затем ему позвонили снова и сообщили, что неизвестные якобы взяли на него кредит. В результате уфимец отдал аферистам десять миллионов рублей.

Спустя несколько месяцев «сотрудники ФСБ» предложили с помощью поджога вернуть деньги, которые у него похитили.

«Уфимец, по указанию третьих лиц, приобрел необходимые предметы и вещества и изготовил у себя дома горючую смесь», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигуранта арестовали.

Ранее доцента КГУ арестовали за попытку поджога машины полиции.